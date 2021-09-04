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Шварцман рассказал об общении с Беном Стиллером. Актёр болел за Диего на трибуне US Open

Шварцман рассказал об общении с Беном Стиллером. Актёр болел за Диего на трибуне US Open
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата США прокомментировал то, что на трибуне за него болел известный актёр Бен Стиллер.

«Мы познакомились, когда я проиграл Рафе Надалю в 2019-м. Сфотографировались, я выложил в «Инстаграм». После этого мы начали переписываться.

В этом году после приезда в Нью-Йорк я с ним общался. У него получилось прийти на мой прошлый матч. И это было как безумное кино. Матч переносили из-за урагана в Нью-Йорке. Я подошел к ложе, где сидели мой тренер и команда. Он тоже там был. Я говорю: «Это кино, это для тебя». Он улыбался.

В итоге он сидел здесь до полтретьего ночи, когда людей начали вывозить в город. И сейчас мы общаемся в социальных сетях вновь», — сказал Шварцман на послематчевой пресс-конференции US Open.

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