Осака впервые с 2016 года проиграла в матче ТБШ, победив в первом сете

Третья ракетка мира Наоми Осака впервые с 2016 года проиграла матч на турнирах «Большого шлема», выиграв в первом сете. Японка уступила в матче третьего круга Открытого чемпионата США канадской теннисистке Лейле Фернандес (7:5, 6:7, 4:6).

Отметим, 73-я ракетка мира Фернандес стала первой теннисисткой после Симоны Халеп, которая сумела выиграть матч у Осаки, уступив в первом сете.

В мае 2016 года румынская теннисистка сумела обыграть Осаку в третьем раунде «Ролан Гаррос» в трёх сетах (4:6, 6:2, 6:3). После этого японка не проиграла ни одного из 47 матчей, выиграв первый сет.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является японская теннисистка Наоми Осака.