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Британский журналист Пирс Морган назвал Наоми Осаку избалованной девчонкой

Британский журналист Пирс Морган назвал Наоми Осаку избалованной девчонкой
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Британский журналист Пирс Морган высказал мнение о поступках третьей ракетки мира 23-летней японской теннисистки Наоми Осаки.

В матче третьего круга Открытого чемпионата США Осака, являвшаяся действующей победительницей US Open, сенсационно уступила 18-летней канадской теннисистке Лейле Фернандес (7:5, 6:7, 4:6), а затем расплакалась, объявляя о приостановке карьеры.

«Люди очень расстроились, когда я предположил, что Наоми Осака может быть избалованной девчонкой. Она неоднократно разбивала ракетки, проигрывая на Открытом чемпионате США. Потом она снова заплакала и опять пригрозила бросить теннис.

Если бы мужчина-теннисист вёл себя так, мы бы назвали его… избалованным ребёнком», — написал Морган на своей странице в «Твиттере».

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