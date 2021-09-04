27 эйсов помогли Берреттини обыграть Ивашко в третьем круге US Open
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга шестой сеяный Берреттини нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 46 минут.
Берреттини 27 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Ивашко подал 11 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал US Open Берреттини сыграет с немцем Оскаром Отте, начавшим соревнования с квалификации. В матче третьего круга Отте обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:4, 2:6, 7:5.
Берреттини — полуфиналист US Open — 2019, Отте впервые играет в основной сетке турнира.
US Open (м). 3-й круг
04 сентября 2021, суббота. 18:05 МСК
53
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 3
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8
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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