27 эйсов помогли Берреттини обыграть Ивашко в третьем круге US Open

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга шестой сеяный Берреттини нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 46 минут.

Берреттини 27 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Ивашко подал 11 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал US Open Берреттини сыграет с немцем Оскаром Отте, начавшим соревнования с квалификации. В матче третьего круга Отте обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:4, 2:6, 7:5.

Берреттини — полуфиналист US Open — 2019, Отте впервые играет в основной сетке турнира.