Павлюченкова в двух сетах обыграла Грачёву и вышла в 1/8 финала турнира US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоялся матч 3-го круга престижного теннисного турнира US Open 2021, в котором сошлись две спортсменки из России – 30-летняя Анастасия Павлюченкова (15-й номер рейтинга) и её 21-летняя соотечественница Варвара Грачёва (82-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Павлюченковой в двух сетах – 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 41 минуту.
Соперницей Анастасии в 1/8 финала станет 29-летняя известная чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая 4-е место в рейтинге WTA.
Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке (США) с 30 августа по 12 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн. Прошлой победительницей является представительница Японии Наоми Осака.
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