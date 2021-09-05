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Зверев вышел в 1/8 финала турнира US Open, где сыграет с итальянцем Синнером

Зверев вышел в 1/8 финала турнира US Open, где сыграет с итальянцем Синнером
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 3-го круга престижного турнира US Open 2021 между четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым и американцем Джеком Соком.

Встреча завершилась победой Зверева после отказа от продолжения игры от Сока в четвёртом сете при счёте 2:1 (3:6, 6:2, 6:3, 2:1). Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.

В 1/8 финала US Open соперником Зверева станет 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий 16-е место в рейтинге ATP.

Напомним, турнир US Open — 2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке (США). Призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.

US Open (м). 3-й круг
05 сентября 2021, воскресенье. 04:50 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 2  
6 		2 3 1  
             
Джек Сок
184
США
Джек Сок
Д. Сок
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