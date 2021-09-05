Зверев вышел в 1/8 финала турнира US Open, где сыграет с итальянцем Синнером
Поделиться
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 3-го круга престижного турнира US Open 2021 между четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым и американцем Джеком Соком.
Встреча завершилась победой Зверева после отказа от продолжения игры от Сока в четвёртом сете при счёте 2:1 (3:6, 6:2, 6:3, 2:1). Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.
В 1/8 финала US Open соперником Зверева станет 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий 16-е место в рейтинге ATP.
Напомним, турнир US Open — 2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке (США). Призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.
Комментарии
- 5 сентября 2021
-
07:02
-
06:26
-
04:30
-
03:21
-
03:06
-
01:01
-
00:40
- 4 сентября 2021
-
23:31
-
22:39
-
20:51
-
19:45
-
16:55
-
16:45
-
16:40
-
15:34
-
15:01
-
14:42
-
14:38
-
13:31
-
13:17
-
13:15
-
12:54
-
12:22
-
12:08
-
11:59
-
11:56
-
11:43
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:13
-
09:48
-
09:15
-
08:22
-
05:23
Партнерский контент