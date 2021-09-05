US Open – 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 4 сентября

На Открытом чемпионате США – 2021 были сыграны восемь матчей третьего круга в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Мужчины. Третий круг. 4 сентября

Илья Ивашко (Беларусь) – Маттео Берреттини (Италия, 6) – 7:6 (7:5), 2:6, 4:6, 6:2, 3:6.

Андреас Сеппи (Италия) – Оскар Отте (Германия) – 3:6, 4:6, 6:2, 5:7.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Кей Нисикори (Япония) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2.

Гаэль Монфис (Франция, 17) – Янник Синнер (Италия, 13) – 6:7 (1:7), 2:6, 6:4, 6:4, 4:6.

Аслан Карацев (Россия, 21) – Дженсон Бруксби (США, WC) – 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6.

Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Денис Шаповалов (Канада, 7) – 6:4, 6:4, 6:4.

Николоз Басилашвили (Грузия) – Райлли Опелка (США, 22) – 6:7 (5:7), 3:6, 4:6.

Александр Зверев (Германия, 4) – Джек Сок (США) – 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 (снятие Сока).

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