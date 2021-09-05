US Open – 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 4 сентября

На Открытом чемпионате США – 2021 были сыграны 8 матчей третьего круга в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Женщины. Третий круг. 4 сентября

Гретье Миннен (Бельгия) – Бьянка Андрееску (Канада, 6) – 1:6, 2:6.

Петра Квитова (Чехия, 10) – Мария Саккари (Греция, 17) – 4:6, 3:6.

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Джессика Пегула (США, 23) – 6:2, 6:4.

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Эмма Радукану (Великобритания, Q) – 0:6, 1:6.

Анетт Контавейт (Эстония, 28) – Ига Свёнтек (Польша, 7) – 3:6, 6:4, 3:6.

Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 6:2.

Эшли Барти (Австралия, 1) – Шелби Роджерс (США) – 2:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Варвара Грачёва (Россия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) – 1:6, 4:6.

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