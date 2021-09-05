Фанат пообещал сломать Слоан Стивенс ногу за вылет с US Open – 2021 в третьем круге

Чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс опубликовала в «Инстаграме» сообщения с угрозами от фанатов, которые поступили ей после вылета с турнира на стадии третьего круга. Слоан в трёх сетах уступила немке Анжелике Кербер со счётом 7:5, 2:6, 3:6.
«Я тоже человек, и меня задевают две тысячи сообщений с оскорблениями от людей, которые расстроены вчерашним результатом. Тяжело читать такие вещи, но я опубликую, чтобы вы тоже видели, что бывает после поражений», — написала Стивенс в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://instagram.com/sloanestephens?utm_medium=copy_link
«Обещаю найти тебя и сломать ногу так, чтоб ты ходить не смогла. Такие мошенницы, как ты, должны получить пожизненный срок», «Как насчёт того, чтобы меньше времени тратить на позирование для фотографий и больше – на тренировки? Ты, тупая ....., даже не можешь взять чужую подачу, чтобы спасти свою … жизнь, грязная …», — показала на скриншотах некоторые сообщения Стивенс.
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