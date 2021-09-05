«Реал Мадрид» обратился к Алькарасу после сенсационной победы над Циципасом на US Open

Футбольный клуб «Реал Мадрид» в «Твиттере» обратился к 18-летнему теннисисту Карлосу Алькарасу Гарфии после того, как испанец сенсационно обыграл третью ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в третьем круге US Open – 2021. Встреча завершилась победой испанца в пяти сетах — 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5).

«Много сил и много мужества потребовалось Карлосу для матча-нокаута на US Open. Мы все гордимся таким великим мадридцем, как ты, ты уже вошёл в историю тенниса, будучи самым юным игроком, прошедшим во вторую неделю турнира, начиная с 1989 года», — говорится в «твиттере» мадридцев.

В четвёртом круге US Open Карлосу Алькарасу Гарфии будет противостоять 32-летний немецкий теннисист Петер Гоёвчик.