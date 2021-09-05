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Шамиль Тарпищев назвал причины поражений российских теннисистов на US Open — 2021

Шамиль Тарпищев назвал причины поражений российских теннисистов на US Open — 2021
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал текущие результаты россиян на Открытом чемпионате США – 2021. Отметим, что в основной сетке турнира остался лишь Даниил Медведев. На разных стадиях соревнования покинули – Евгений Донской, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.

«Хачанов вылетел, потому что был на травме. Остальные — состав участников ровный, условия погодные жёсткие. Карацева я вчера смотрел, он просто не восстановился. Рублёва подвело то, что нет варианта Б. Не хватает вариантов для перестройки, не хватает арсенала. Выиграй он у Тиафо третий сет, матч бы выиграл. Зато сейчас у Медведева сетка стала лёгкая до финала. Надеюсь, что он сможет избежать сюрпризов. Важно, что сейчас он проходит всех игроков легко. На второй неделе «Шлема» лёгкость играет большую роль. Рублёву не хватает тактических вариантов, а Карацеву помешала усталость», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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