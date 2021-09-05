US Open — 2021: расписание, онлайн и результаты матчей российских теннисистов 4 сентября

Сегодня, 5 сентября, на Открытом чемпионате США – 2021 пройдут матчи четвёртого круга в мужском и женском одиночном разрядах. Предлагаем вашему вниманию расписание игр с участием россиян.
US Open. 5 сентября. Расписание матчей с участием россиян
20:30 мск. Даниил Медведев (Россия, 2) – Даниэль Эванс (Великобритания, 24).
Третий круг. Результаты матчей 4 сентября с участием россиян
Аслан Карацев (Россия, 21) – Дженсон Бруксби (США, WC) – 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6.
Варвара Грачёва (Россия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) – 1:6, 4:6.
Открытый чемпионат США завершится 12 сентября. Организаторы турнира допускают на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.
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