Алекc Корретха: думаю, на второй неделе US Open мы увидим оптимального Джоковича

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекc Корретха высказался о матче серба Новака Джоковича в третьем круге US Open – 2021. Первая ракетка мира в четырёх сетах обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2.

«Думаю, Джокович был не уверен в выбранной тактике по началу матча с Нисикори. На старте он играл слишком медленно, а потом очень быстро пришёл в себя. Во втором, третьем и четвёртом сете он выглядел лучше. На самом деле ему нужно быть осторожнее, потому что, когда вы начинаете играть с огнём, иногда он может вас обжечь. Для меня это был ключевой момент во встрече с Нисикори. Джокович не играл достаточное количество матчей здесь, в Штатах, ему нужно было почувствовать настоящее сопротивление, борьбу.

Первый раунд он прошёл хорошо, да, проиграл один сет, но, конечно, он знал, что победа будет за ним. С Нисикори немного другая история – Новак знает, что Кей способен его обыграть. Так что такой выход в четвёртый раунд для Джоковича – лучший вариант, потому что с этого момента всё будет совершенно иначе, намного опаснее. Думаю, на второй неделе мы увидим оптимального Новака Джоковича», — приводит слова Корретхи Eurosport.uk.