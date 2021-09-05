Нисикори: не заметил, что на Джоковича давит возможность выиграть календарный «Шлем»

Экс четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в третьем круге Открытого чемпионата США – 2021. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2 в пользу 20-кратного победителя турниров «Большого шлема».

«Он играл так же, как и всегда. Я понимал, что после победы в первом сете будет очень тяжело. Играть против него всегда непросто. Ближе к концу матча он великолепно подавал. Новак играл с привычной высокой интенсивностью. Может быть, на него и давит возможность выиграть календарный «Большой шлем». Но я этого не заметил», — приводит слова Нисикори пресс-служба US Open.

Отметим, что Джокович трижды в карьере выигрывал US Open (в 2011, 2015 и 2018 годах). В 2019 и 2020 годах Новак завершал борьбу за трофей в 1/8 финала. В текущем сезоне серб выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.