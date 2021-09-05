Свитолина вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Халеп

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга соревнований пятая сеяная Свитолина нанесла поражение 12-й ракетке турнира Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Свитолина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Халеп подала два эйса, один раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в полуфинал US Open Свитолина сыграет с победителем матча между 16-й сеяной немкой Анжеликой Кербер и представительницей Канады Лейлой Фернандес.

Свитолина второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open. В 2019 году она дошла до полуфинала.