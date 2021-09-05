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Свитолина вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Халеп

Свитолина вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Халеп
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга соревнований пятая сеяная Свитолина нанесла поражение 12-й ракетке турнира Симоне Халеп из Румынии со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Свитолина пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Халеп подала два эйса, один раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в полуфинал US Open Свитолина сыграет с победителем матча между 16-й сеяной немкой Анжеликой Кербер и представительницей Канады Лейлой Фернандес.

Свитолина второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open. В 2019 году она дошла до полуфинала.

US Open (ж). 4-й круг
05 сентября 2021, воскресенье. 19:10 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Симона Халеп
13
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Комментарии
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