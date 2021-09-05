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Кудерметова и Маттек-Сэндс не могли выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде

Кудерметова и Маттек-Сэндс не могли выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Бетани Маттек-Сэндс завершили выступление на Открытом чемпионате США в женском парном разряде. В матче третьего круга шестые сеяные Кудерметова и Маттек-Сэндс уступили десятой паре турнира американке Кэролайн Доулхайд и Сторм Сэндерс из Австралии со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Кудерметова и Маттек-Сэндс ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 2 из 5 брейк-пойнтов. Доулхайд и Сэндерс подали один эйс, дважды ошиблись на подаче и выиграли 4 брейк-пойнта.

За выход в полуфинал US Open Доулхайд и Сэндерс сыграют с победительницами в матче третьего круга Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 14) – Суко Аояма/Эна Шибахара (Япония, 3).

US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
05 сентября 2021, воскресенье. 18:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
В. Кудерметова Б. Маттек-Сэндс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Сторм Сэндерс
Австралия
Сторм Сэндерс
К. Доулхайд С. Сэндерс
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