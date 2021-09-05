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117-я ракетка мира ван де Зандсхулп вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Шварцмана

117-я ракетка мира ван де Зандсхулп вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Шварцмана
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Теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга ван де Зандсхулп, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение 11-му сеяному аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 4 часа 19 минут.

Ван де Зандсхулп 15 раз подал навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал 7 из 19 брейк-пойнтов. Шварцман подал один эйс, шесть раз ошибся на подаче и выиграл 4 брейк-пойнта.

За выход в полуфинал US Open ван де Зандсхулп сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Даниэлем Эвансом.

117-я ракетка мира 25-летний ван де Зандсхулп впервые выступает в основной сетке US Open. На трёх предыдущих турнирах «Большого шлема» в 2021 году он не проходил дальше второго круга.

US Open (м). 4-й круг
05 сентября 2021, воскресенье. 18:10 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
117
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 5 6
3 		4 7 7 1
             
Диего Шварцман
14
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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