117-я ракетка мира ван де Зандсхулп вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Шварцмана

Теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга ван де Зандсхулп, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение 11-му сеяному аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 4 часа 19 минут.

Ван де Зандсхулп 15 раз подал навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал 7 из 19 брейк-пойнтов. Шварцман подал один эйс, шесть раз ошибся на подаче и выиграл 4 брейк-пойнта.

За выход в полуфинал US Open ван де Зандсхулп сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Даниэлем Эвансом.

117-я ракетка мира 25-летний ван де Зандсхулп впервые выступает в основной сетке US Open. На трёх предыдущих турнирах «Большого шлема» в 2021 году он не проходил дальше второго круга.