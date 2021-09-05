Соперник Медведева в 1/4 финала стал 3-м квалифаером в истории, дошедшим до топ-8 US Open

117-я ракетка мира 25-летний теннисист из Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп стал всего лишь третьим игроком в истории Открытого чемпионата США, который вышел в четвертьфинал, начав соревнования с квалификации. В 1/8 финала ван де Зандсхулп нанёс поражение 11-му сеяному аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1.
Также ван де Зандсхулп – первый голландский теннисист, вышедший в четвертьфинал турнира «Большого шлема» за 17 лет. В 2004 году в четвертьфинале Уимблдона играл Шенг Схалкен.
Благодаря выходу в топ-8 на US Open в обновлённом рейтинге АТР ван де Зандсхулп может занять 61-е место. Таким образом, за три года голландец поднялся на 504 позиции в рейтинге АТР, в котором в сентябре 2018 года он был только 565-м.
За выход в полуфинал US Open ван де Зандсхулп сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
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