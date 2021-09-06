Ван де Зандсхулп до четвертьфинала с Медведевым играл на US Open 19 часов 37 минут

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с занимающим 117-е место в рейтинге АТР 25-летним теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
Чтобы выйти в четвертьфинал, Медведев провёл на корте 7 часов 24 минуты, а его соперник ван де Зандсхулп, начавший турнир с квалификации, — 19 часов 37 минут.
Медведев в четырёх матчах не проиграл ни одного сета. Ван де Зандсхулп провёл уже семь поединков, проиграв девять сетов. Три из них в квалификации, где матчи проходят до двух выигранных партий.
Напомним, в 1/8 финала ван де Зандсхулп нанёс поражение 11-му сеяному аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1. Медведев обыграл 24-го сеяного британца Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:4, 6:3.
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