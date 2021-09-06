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Эванс — о Медведеве: сегодня он был на другом уровне, чем я

Эванс — о Медведеве: сегодня он был на другом уровне, чем я
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Британский теннисист Даниэль Эванс отдал должное второй ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву, который обыграл его в 1/8 финала US Open — 6:3, 6:4, 6:3.

«Понимал, что Даниил очень хорош. Он показал, почему второй в рейтинге, почему играет на победу в таких турнирах. Это был очень сложный матч. В спорте есть уровни, и сегодня он был на другом уровне, чем я.

Он отличается от других — бьёт по мячу довольно сильно, очень близко к линиям, у него отличная подача в отличие от меня. Он очень быстро берёт геймы на своей подаче.

Все знают, как хорошо он двигается. Думаю, что его подача и то, как быстро он переходит с глубины корта к сетке — это ещё одна очень сложная сторона его игры, которую не почувствуешь, глядя на его игру по телевизору. Чтобы понять это, нужно встретиться с ним на корте», — приводит слова Эванса пресс-служба турнира.

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