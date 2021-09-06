Соболенко обыграла Мертенес и вышла в четвертьфинал US Open

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвертом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Соболенко сделала 2 подачи навылет. Допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету бельгийки 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованных брейк-пойнт из 4.
В четвертьфинале Соболенко встретится с победителем пары Барора Крейчикова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Викторию Азаренко. В нынешнем розыгрыше турнира Осака проиграла в третьем круге 73-й ракетке мира.
- 6 сентября 2021
-
02:43
-
00:51
-
00:02
- 5 сентября 2021
-
23:31
-
23:06
-
22:38
-
22:34
-
22:21
-
20:57
-
20:12
-
18:29
-
16:16
-
15:32
-
15:05
-
14:46
-
14:30
-
14:02
-
12:26
-
11:40
-
11:04
-
10:31
-
10:18
-
09:39
-
07:02
-
06:26
-
04:30
-
03:21
-
03:06
-
01:01
-
00:40
- 4 сентября 2021
-
23:31
-
22:39
-
20:51
-
19:45
-
16:55