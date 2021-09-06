Соболенко обыграла Мертенес и вышла в четвертьфинал US Open

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвертом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Соболенко сделала 2 подачи навылет. Допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету бельгийки 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованных брейк-пойнт из 4.

В четвертьфинале Соболенко встретится с победителем пары Барора Крейчикова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Викторию Азаренко. В нынешнем розыгрыше турнира Осака проиграла в третьем круге 73-й ракетке мира.