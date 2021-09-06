Грачёва и Дияс проиграли в 1/16 Открытого чемпионата США в парном разряде

Российско-казахстанский дуэт Варвара Грачёва и Зарина Дияс не смогли выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США. На стадии 1/16 финала они уступили представительница Чехии Марии Боузковой и Луции Градецкой

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Дияс и Грачёва сделали 1 подачу навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнта. На счету их соперниц 4 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Боузкова и Градецка сыграют с австралийками Анастасией и Ариной Родионовыми.

Открытый чемпионат США проходит с 1 по 12 сентября. Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем парного разряда является немецко-российский дуэт Лаура Зигемунд — Вера Звонарёва.