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18-летний Алькарас вышел в 1/4 финала US Open

18-летний Алькарас вышел в 1/4 финала US Open
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира US Open. В четвёртом круге 18-летний испанец обыграл представителя Германии Петера Гоёвчика (5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0) и стал самым молодым участником четвертьфинала турнира в истории турнира. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.

В четвертьфинале US Open Алькарас встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2021, понедельник. 00:10 МСК
Петер Гоёвчик
141
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 		1 7 2 0
5 		6 5 6 6
             
Карлос Алькарас Гарфия
55
Испания
Карлос Алькарас Гарфия
К. Алькарас Гарфия

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга вторая ракетка мира Медведев обыграл 24-го сеяного британца Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

За выход в полуфинал US Open Медведев сыграет со 117-й ракеткой мира, 25-летним теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, который начал соревнования с квалификации.

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