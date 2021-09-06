18-летний Алькарас вышел в 1/4 финала US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира US Open. В четвёртом круге 18-летний испанец обыграл представителя Германии Петера Гоёвчика (5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0) и стал самым молодым участником четвертьфинала турнира в истории турнира. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.
В четвертьфинале US Open Алькарас встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
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Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга вторая ракетка мира Медведев обыграл 24-го сеяного британца Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
За выход в полуфинал US Open Медведев сыграет со 117-й ракеткой мира, 25-летним теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, который начал соревнования с квалификации.
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