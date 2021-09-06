US Open – 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 5 сентября
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На Открытом чемпионате США были сыграны четыре матча 1/8 финала в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.
US Open. Женщины. 1/8 финала. 5 сентября
Элина Свитолина (Украина, 5) — Симона Халеп (Румыния, 12) — 6:3, 6:3.
Лейла Фернандес (Канада) — Анжелика Кербер (Германия, 16) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 15) — 6:4, 6:1.
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — 6:3, 7:6 (7:4).
Сетка турнира доступна на «Чемпионате»
В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
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