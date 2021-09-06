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«Выводы сделаны». Аслан Карацев опубликовал пост после дня рождения

«Выводы сделаны». Аслан Карацев опубликовал пост после дня рождения
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Российский теннисист Аслан Карацев поблагодарил за поздравления с днём рождения. 4 сентября ему исполнилось 28 лет.

«Мне исполнилось 28, спасибо за ваши поздравления, за все добрые и тёплые слова! Выводы сделаны, цели поставлены, дальше — больше!» — написал Карацев.

Пост доступен в «инстаграме» Аслана Карацева

Ранее 25-я ракетка мира Карацев не смог выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он уступил американцу Дженсону Бруксби, занимающему 99-ю строчку в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6.

В 2021 году Карацев в Дубае выиграл свой первый титул на турнире ATP в одиночном разряде. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Аслан стал серебряным призёром в миксте.

Встречи с Джоковичем не будет. Карацев в день рождения проиграл в пяти сетах на US Open Встречи с Джоковичем не будет. Карацев в день рождения проиграл в пяти сетах на US Open
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