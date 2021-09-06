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Алькарас и Оже-Альяссим проведут самый молодой четвертьфинал US Open за 37 лет

Алькарас и Оже-Альяссим проведут самый молодой четвертьфинал US Open за 37 лет
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В четвертьфинале теннисного турнира US Open встретятся 18-летний испанец Карлос Алькарас и 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим.

18-летний Алькарас в 4-м круге обыграл немца Петера Гоёвчика (5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0), став самым молодым четвертьфиналистом турнира «Большого шлема» с 1990 года. 21-летний Оже-Альяссим победил американца Фрэнсиса Тиафо (6:2, 7:6 (8:6), 6:4), став самым молодым игроком, вышедший в 1/4 финала на двух подряд турнирах «Большого шлема» с 2009 года после Хуана Мартина дель Потро в 2009-м.

Оже-Альяссим и Алькарас проведут самый молодой четвертьфинал US Open с 1984 года, в котором 19-летний Пэт Кэш победил 20-летнего Матса Виландера.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга вторая ракетка мира Медведев обыграл 24-го сеяного британца Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

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