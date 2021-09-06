Свитолина — после выхода в 1/4 финала US Open: не могу улыбаться ещё шире

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась в своём «инстаграме» серией новых фотографий.

Свитолина выложила фото с воскресного матча четвёртого круга Открытого чемпионата США с представительницей Румынии Симоной Халеп. Свитолина нанесла поражение 12-й ракетке турнира со счётом 6:3, 6:3.

«Не могу улыбаться шире после сегодняшнего матча», — подписала фотографии Элина.

Подписчики отреагировали на пост следующим образом.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поставила несколько сердечек и написала, что любит теннисистку. Другие писали: «Мой первый матч на US Open, который я посетила, и он был лучшим», «Молодец, привези сувенирчиков», «Подожди, ты что, собираешься выиграть «Шлем?».

За выход в полуфинал US Open Свитолина сыграет с представительницей Канады Лейлой Фернандес.

Фотографиию можно посмотреть в «инстаграме» Элины Свитолиной.