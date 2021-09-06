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Медведев поделился ожиданиями о четвертьфинале с ван де Зандсхулпом на US Open

Медведев поделился ожиданиями о четвертьфинале с ван де Зандсхулпом на US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о сопернике по грядущему четвертьфиналу Открытого чемпионата США 117-й ракетке мира Ботике ван де Зандсхулпе. Представитель Нидерландов в четвёртом круге победил 11-го сеяного аргентинца Диего Шварцмана 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1.

«Определённо здесь, в Нью-Йорке, много сюрпризов, может быть, даже больше, чем на других „Шлемах“. Хотя на подобных соревнованиях они есть всегда.

Я смотрел матч Ботика до 5:4 в третьем сете, а потом я пошёл играть сам. Я действительно думал, что он закончит встречу за три сета, но когда я завершил свой матч, мне сказали, что он только что доиграл, но всё равно выиграл. Это впечатляет. Я видел его несколько матчей до этого, я помню, что он играл с Кареном Хачановым в Мельбурне, у него был матчбол. Несколько раз видел, как он тренировался. Я знаю, как он играет. Я знаю, что он может хорошо играть. Я видел это сегодня, он выбрал очень хорошую тактику против Диего. Он был вездесущ на корте.

Я буду готовиться со своим тренером тактически. Когда я хорошо подаю и хорошо играю, я знаю, что против меня нелегко выступать. За его плечами несколько матчей, он уставший. Я собираюсь попытаться использовать это и победить», — приводит слова Медведева US Open.

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