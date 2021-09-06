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Карлос Алькарас: не ожидал, что дойду до четвертьфинала Открытого чемпионата США

Карлос Алькарас: не ожидал, что дойду до четвертьфинала Открытого чемпионата США
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18-летний испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу в четвёртом круге Открытого чемпионата США над немцем Петером Гоёвчиком (5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0).

«Я знал, что Питер хороший игрок. Мне нужно было играть на действительно высоком уровне, поэтому я старался не думать о победе над Циципасом. Сосредотачивался на этом матче. Я знал, что это будет действительно тяжёлый матч против отличного игрока. Каждый день – это новый день. Нужно забыть о прошедшем дне и сосредотачиваться на следующих раундах. Первый сет был очень трудным. Я вёл с двойным брейком, но в итоге его проиграл. Но второй я начал мощнее, чем первый. Оставил первый в прошлом и сосредоточился на втором, в котором я действительно хорошо сыграл. В первом сете я думал, что достиг своего предела физически и морально. Зрители были очень важны для меня в этой ситуации. Я почувствовал, как энергия болельщиков подталкивает меня.

Надеюсь, в будущем ещё буду играть на вторых неделях «Шлемов», в четвертьфиналах. Я не ожидал, что здесь дойду до четвертьфинала. Но я рад, что провожу такие матчи», — приводит слова Алькараса US Open.

Алькарас стал самым молодым четвертьфиналистом турнира «Большого шлема» с 1990 года. Вместе с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады Алькарас проведёт самый молодой четвертьфинал US Open с 1984 года.

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