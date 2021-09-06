Даниил Медведев ответил на вопрос о возможном родстве с бывшим президентом России

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США ответил на вопрос о возможном родстве с экс-президентом России Дмитрием Медведевым и бывшим украинским теннисистом Андреем Медведевым.
«Нет, мы не родственники с Андреем. Когда я играл на фьючерсах, то видел Андрея, он тренировал нескольких ребят. Также я видел его на турнирах легенд. Мы с ним не общались. Он знает, кто я такой. Я знаю его. Может быть, однажды мы пообщаемся, он был великолепным теннисистом. Забавно, что у нас одинаковые фамилии.
Моя фамилия происходит от слова «медведь». Всё просто. Но я себя с медведем не ассоциирую. Что касается Дмитрия Медведева, то у нас с ним тоже никакого родства нет. Забавно, что когда он был президентом, то мои друзья часто подшучивали надо мной по этому поводу», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.
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