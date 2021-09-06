Марин Чилич стал отцом во второй раз

Хорватский теннисист Марин Чилич показал своего новорождённого сына.
«Наша маленькая семья выросла. Рад поделиться, что у моего сына Балдо появился лучший друг. Теперь мы официально являемся командой из 4 человек. У малыша всё отлично, а моя жена — настоящая звезда. Мы не можем дождаться привезти этого парня домой к его брату», — подписал фотографию в своём «инстаграме» 32-летний Чилич.
Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде хорват Иван Додиг написал в комментариях: «Мои поздравления, дорогие крёстные».
Также в комментариях с радостным событием Марина поздравили коллеги Никола Мектич, Андреас Сеппи, Йонас Бьоркман, Данка Ковинич. Не остались в стороне и хорватские футболисты Лука Модрич и Иван Ракитич.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Марина Чилича.
- 6 сентября 2021
-
14:23
-
11:05
-
10:59
-
10:54
-
10:41
-
09:59
-
09:46
-
09:19
-
08:45
-
08:43
-
08:17
-
08:10
-
05:56
-
03:16
-
02:43
-
00:51
-
00:02
- 5 сентября 2021
-
23:31
-
23:06
-
22:38
-
22:34
-
22:21
-
20:57
-
20:12
-
18:29
-
16:16
-
15:32
-
15:05
-
14:46
-
14:30
-
14:02
-
12:26
-
11:40
-
11:04
-
10:31