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Марин Чилич стал отцом во второй раз

Марин Чилич стал отцом во второй раз
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Хорватский теннисист Марин Чилич показал своего новорождённого сына.

«Наша маленькая семья выросла. Рад поделиться, что у моего сына Балдо появился лучший друг. Теперь мы официально являемся командой из 4 человек. У малыша всё отлично, а моя жена — настоящая звезда. Мы не можем дождаться привезти этого парня домой к его брату», — подписал фотографию в своём «инстаграме» 32-летний Чилич.

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде хорват Иван Додиг написал в комментариях: «Мои поздравления, дорогие крёстные».

Также в комментариях с радостным событием Марина поздравили коллеги Никола Мектич, Андреас Сеппи, Йонас Бьоркман, Данка Ковинич. Не остались в стороне и хорватские футболисты Лука Модрич и Иван Ракитич.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Марина Чилича.

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