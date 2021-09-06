Медведев: мы не обсуждаем между собой, соберёт ли Джокович календарный «Большой шлем»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, обсуждают ли игроки между собой возможность Новака Джоковича собрать календарный «Большой шлем».



«Не думаю, что мы обсуждаем это между собой – ты приходишь и садишься с другим игроком, с Диего, я уж не знаю, и говорим: «Что ты думаешь по поводу того, что Новак может завоевать «Большой шлем»?» Но все это знают, если он это сделает, это будет что-то сумасшедшее, потому что в нашей эре, 30-40 лет такого не было, последним был Род Лэйвер, но очень давно. То, что Новак делает в теннисе – я бы назвал это сенсацией в каком-то смысле. Но мы концентрируемся на себе. Если меня в начале турнира спросят, сможешь ли ты остановить Джоковича, готов ли ты, я говорю: у меня Джокович будет только в финале, если я туда выйду. Поэтому моя задача – сначала выйти в финал. Если там будет Новак – естественно, я хочу выиграть «Большой шлем», я постараюсь его остановить. Если это сделает кто-то до меня – значит, сделает кто-то до меня. Фокус больше на себе, но и отрицать того, что Новак идёт за этим, тоже нельзя», — приводит слова Медведева Еurosport.ru.

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