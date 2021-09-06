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Медведев: мы не обсуждаем между собой, соберёт ли Джокович календарный «Большой шлем»

Медведев: мы не обсуждаем между собой, соберёт ли Джокович календарный «Большой шлем»
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, обсуждают ли игроки между собой возможность Новака Джоковича собрать календарный «Большой шлем».

«Не думаю, что мы обсуждаем это между собой – ты приходишь и садишься с другим игроком, с Диего, я уж не знаю, и говорим: «Что ты думаешь по поводу того, что Новак может завоевать «Большой шлем»?» Но все это знают, если он это сделает, это будет что-то сумасшедшее, потому что в нашей эре, 30-40 лет такого не было, последним был Род Лэйвер, но очень давно. То, что Новак делает в теннисе – я бы назвал это сенсацией в каком-то смысле. Но мы концентрируемся на себе. Если меня в начале турнира спросят, сможешь ли ты остановить Джоковича, готов ли ты, я говорю: у меня Джокович будет только в финале, если я туда выйду. Поэтому моя задача – сначала выйти в финал. Если там будет Новак – естественно, я хочу выиграть «Большой шлем», я постараюсь его остановить. Если это сделает кто-то до меня – значит, сделает кто-то до меня. Фокус больше на себе, но и отрицать того, что Новак идёт за этим, тоже нельзя», — приводит слова Медведева Еurosport.ru.

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