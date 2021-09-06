Мертенс: у Соболенко есть шанс выиграть Открытый чемпионат США

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, проигравшая Арине Соболенко в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 1:6, ответила на вопрос, сможет ли белоруска стать чемпионкой этого турнира.



«Арина становится целостным, мощным игроком. Когда подача работает, когда третий удар идёт, её очень трудно победить. Поэтому она стала стабильнее выступать на турнирах «Больших шлемов», особенно в этом году. Думаю, она очень хорошая соперница, и у неё, возможно, есть шанс выиграть титул.

У неё определённо мощная игра. Думаю, что она одна из немногих игроков, обладающих такой силой, так что очень трудно уловить ритм её игры и получить какое-либо преимущество. Когда у неё подача идёт хорошо, трудно выигрывать очки, хотя я действительно боролась сегодня, но недостаточно. Я желаю ей всего наилучшего в следующем матче», — приводит слова Мертенс официальный сайт US Open.