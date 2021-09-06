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Лейла Фернандес: Алькарас — это праворукий Надаль

Лейла Фернандес: Алькарас — это праворукий Надаль
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Канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала выход 18-летнего испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

«К сожалению, мы не проводили тренировки вместе. Нам определённо нужно это сделать. Я помню, как наблюдала за ним на турнире юниоров, и подумала, что он просто праворукий Рафаэль Надаль. Я надеялась, что мы попадём во взрослый тур. Так и произошло.

Наблюдение за всеми этими молодыми игроками, которые так здорово выступают на Открытом чемпионате США и других турнирах, открывает глаза, я думаю, всему миру, миру тенниса, что существует не только одна группа теннисистов, но и новое поколение молодых спортсменов. Они приходят и пытаются оказать влияние на теннис, насколько это возможно», — приводит слова Фернандес US Open.

Лейла Фернандес также вышла в четвертьфинал, где сыграет с Элиной Свитолиной из Украины.

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