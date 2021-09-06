Зверев прервал тренировку перед матчем с Синнером на US Open и обратился к физиотерапевту
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Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев прервал тренировку перед матчем четвёртого круга US Open – 2021, сообщает журналист Ник Маккарвел в своём «твиттере». В данный момент Зверев работает с физиотерапевтом, специалист массирует теннисисту левый бок и спину.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2021 Зверев (4) поборется с итальянцем Янником Синнером (13). Встреча теннисистов начнётся в 19:00 мск., она пройдёт на центральном корте.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не принял участия в соревнованиях из-за травмы. Отметим, в финале 2020 года Тим со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) обыграл именно Зверева.
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