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Ботик ван де Зандсхулп поделился ожиданиями от встречи с Даниилом Медведевым в 1/4 US Open

Ботик ван де Зандсхулп поделился ожиданиями от встречи с Даниилом Медведевым в 1/4 US Open
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117-я ракетка мира нидерландец Ботик ван де Зандсхулп поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале US Open – 2021. Отметим, что ранее ван де Зандсхулп обыграл 11-го сеяного аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1.

«Я уже проходил по кругу на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». В Париже обыгрывал хорошего теннисиста – Хуркача. Так что для меня не новость, что я могу побеждать тех, кто стоит в топ-20, топ-10. Вообще, я не очень много играл на уровне ATP, в основном – на «челленджерах». Но когда я играю с тем, кто сильнее меня, мой уровень автоматически повышается. Поэтому я и предпочитаю таких соперников.

Перед матчем с Медведевым чувствую себя хорошо. В пятом сете в плане физики всё было нормально – возможно, даже лучше, чем у соперника. Так что сейчас всё нормально. Но не знаю, что будет завтра», — приводит слова нидерландца пресс-служба US Open.

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