Мартина Навратилова: вижу в Радукану что-то особенное, эта шумиха вокруг неё неспроста

Бывшая первая ракетка мира, девятикратная чемпионка Уимблдона Мартина Навратилова высказалась о перспективах 18-летней британской теннисистки Эммы Радукану.

Напомним, в текущем сезоне Радукану будучи квалифаером сенсационно пробилась в четвёртый круг Уимблдона. На US Open — 2021 Эмма, также пройдя квалификацию, вышла в 1/8 финала, где сыграет с американкой Шелби Роджерс.

«Сейчас путь в историю тенниса, конечно, открыт для всех, но Радукану, что за история! Мы много говорили о ней на Уимблдоне. Этим летом она начала всё с чистого листа, прошла квалификацию и почти не проигрывала.

В матче с Соррибес-Тормо она была на высоте, на US Open она выглядит очень, очень хорошо. У неё отлично работает голова, её движения безупречны. Я с нетерпением жду следующего матча с ней. Мы вправе ожидать от неё большего. Я вижу в ней что-то особенное, эта шумиха вокруг неё неспроста», — приводит слова Навратиловой Metro.