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Александр Зверев вышел в четвертьфинал US Open — 2021, в трёх сетах обыграв Янника Синнера

Александр Зверев вышел в четвертьфинал US Open — 2021, в трёх сетах обыграв Янника Синнера
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Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2021.

В матче четвёртого круга Зверев (4) в трёх сетах обыграл 16-ю ракетку мира итальянца Янника Синнера (13) со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (9:7). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 28 минут. Зверев 17 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Синнера — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

За право выйти в полуфинал US Open – 2021 Зверев сразится с победителем встречи Райлли Опелка (США) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не принял участия в соревнованиях из-за травмы. Отметим, в финале 2020 года Тим со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) обыграл именно Зверева.

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2021, понедельник. 19:15 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 9    
4 		4 6 7    
             
Янник Синнер
16
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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