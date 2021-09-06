18-летняя Эмма Радукану уверенно вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2021
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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2021.
В матче четвёртого круга квалифаер Радукану в двух сетах обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Радукану 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Роджерс — 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.
За право выйти в полуфинал US Open – 2021 дебютантка соревнований сразится с олимпийской чемпионкой Токио – 2020 Белиндой Бенчич (11) из Швейцарии.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге.
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