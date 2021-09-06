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Определился соперник Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2021

Определился соперник Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2021
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Представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2021.

В матче четвёртого круга Харрис в четырёх сетах обыграл представителя США Райлли Опелку (22) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. Харрис 36 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. На счету Опелки — 24 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За право выйти в полуфинал US Open – 2021 Харрис сразится с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не принял участия в соревнованиях из-за травмы. Отметим, в финале 2020 года Тим со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) обыграл именно Зверева.

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2021, понедельник. 20:40 МСК
Райлли Опелка
24
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 8 		4 1 3  
6 6 		6 6 6  
             
Ллойд Джордж Харрис
46
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
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