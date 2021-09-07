Зверев: у меня нет девушки, поэтому обнимаю по ночам золотую медаль с Игр в Токио

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, привёз ли в Нью-Йорк (США) завоёванную в Токио (Япония) золотую олимпийскую медаль. Напомним, в решающем матче Игр Зверев обыграл россиянина Карена Хачанова.
Ранее Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2021, обыграв в трёх сетах итальянца Янника Синнера. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (9:7) в пользу немца. За право выйти в полуфинал турнира Зверев сразится с Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР.
«Да, я обнимаю её по ночам. У меня нет девушки, нет никого рядом, поэтому рядом со мной спит золотая медаль. Это здорово, она здесь со мной как небольшое напоминание о прошлом месяце. Эти воспоминания заряжают меня энергией во время турнира», — сказал Зверев в послематчевом интервью на корте.
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