Матс Виландер восхитился игрой Даниила Медведева на US Open — 2021

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер положительно высказался об игре второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева на текущем US Open. Ранее Медведев вышел в четвертьфинал турнира, в трёх сетах обыграв британца Даниэля Эванса.

«Что мне нравится в игре Медведева, так это то, что он всегда агрессивен. Если он ведёт 2:0 по сетам, то всё равно не останавливается на достигнутом. Даниил продолжает контролировать игру. Сейчас он всё чаще и чаще стал выходить к сетке, стал лучше бить слёта. Я не могу найти ошибок в его игре.

Движения Даниила также невероятны, как и выбор момента для них. Он буквально читает игру соперника. Если он будет продолжать в том же духе, то тем, кто захочет его победить, придётся пережить очень, очень долгий и тяжёлый день», — приводит слова Виландера Eurosport.de.