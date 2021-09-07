Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 6 сентября

US Open — 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 6 сентября
Комментарии

На Открытом чемпионате США были сыграны четыре матча 1/8 финала в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Женщины. 1/8 финала. 6 сентября
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Ига Свёнтек (Польша, 7) — 7:6 (14:12), 6:3.
Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Шелби Роджерс (США) — 6:2, 6:1.
Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — 7:5, 6:4.
Мария Саккари (Греция, 17) — Бьянка Андрееску (Канада, 6) — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате»

В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

Новость по теме
Каролина Плишкова опубликовала пост после победы над Анастасией Павлюченковой на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021