US Open — 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 6 сентября

На Открытом чемпионате США были сыграны четыре матча 1/8 финала в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.



US Open. Женщины. 1/8 финала. 6 сентября

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Ига Свёнтек (Польша, 7) — 7:6 (14:12), 6:3.

Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Шелби Роджерс (США) — 6:2, 6:1.

Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — 7:5, 6:4.

Мария Саккари (Греция, 17) — Бьянка Андрееску (Канада, 6) — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

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В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.