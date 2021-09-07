US Open — 2021: расписание, онлайн и результаты матчей российских теннисистов 7 сентября
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Сегодня, 7 сентября, на Открытом чемпионате США пройдут матчи 1/4 финала в мужском и женском одиночном разрядах. На корт выйдет россиянин Даниил Медведев.
US Open. 7 сентября. Матч с участием россиянина
19:00 мск. Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q).
1/8 финала. Результат матча 6 сентября с участием россиянки
Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — 7:5, 6:4.
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
В женском одиночном разряде в прошлом году титул завоевала японка Наоми Осака. В финале она одолела Викторию Азаренко из Беларуси — 1:6, 6:3, 6:3.
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