Каролина Плишкова опубликовала пост после победы над Анастасией Павлюченковой на US Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате США под четвёртым номером, опубликовала пост в своём «инстаграме» после победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой (14) в 1/8 финала. Каролина обыграла Анастасию со счётом 7:5, 6:4.

«Было тяжело, но я иду дальше. Четвертьфинал», — написала Плишкова.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Плишковой.

За выход в полуфинал US Open Каролина поспорит с победительницей противостояния Мария Саккари (Греция, 17) — Бьянка Андрееску (Канада, 6). Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США завершатся 11 сентября.

В 2020 году чемпионкой US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.