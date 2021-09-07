Каролина Плишкова опубликовала пост после победы над Анастасией Павлюченковой на US Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате США под четвёртым номером, опубликовала пост в своём «инстаграме» после победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой (14) в 1/8 финала. Каролина обыграла Анастасию со счётом 7:5, 6:4.
«Было тяжело, но я иду дальше. Четвертьфинал», — написала Плишкова.
Пост доступен в «инстаграме» Каролины Плишковой.
За выход в полуфинал US Open Каролина поспорит с победительницей противостояния Мария Саккари (Греция, 17) — Бьянка Андрееску (Канада, 6). Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США завершатся 11 сентября.
В 2020 году чемпионкой US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
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