Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — ван де Зандсхулп в 1/4 финала US Open

Сегодня, 7 сентября, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Поединок поставлен первым запуском на арене Артура Эша и начнётся в 19:00 мск. Ранее соперники друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп в 1/4 финала US Open.



Победитель этого поединка в полуфинале сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (12), либо с испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией.



В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).