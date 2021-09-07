Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — ван де Зандсхулп в 1/4 финала US Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — ван де Зандсхулп в 1/4 финала US Open
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Поединок поставлен первым запуском на арене Артура Эша и начнётся в 19:00 мск. Ранее соперники друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп в 1/4 финала US Open.

Победитель этого поединка в полуфинале сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (12), либо с испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией.

В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Соперник Медведева идёт по стопам Карацева. Какие рекорды уже побил голландский квалифаер Соперник Медведева идёт по стопам Карацева. Какие рекорды уже побил голландский квалифаер
Даниил Медведев вышел в третий четвертьфинал «Шлема» в сезоне! Теперь на US Open Даниил Медведев вышел в третий четвертьфинал «Шлема» в сезоне! Теперь на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021