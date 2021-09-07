Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Саккари за 3 часа 29 минут одолела Бьянку Андрееску и вышла в 1/4 финала US Open

Мария Саккари за 3 часа 29 минут одолела Бьянку Андрееску и вышла в 1/4 финала US Open
Комментарии

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на Открытом чемпионате США под 17-м номером, вышла в четвертьфинал, одолев представительницу Канады Бьянку Андрееску (6) со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 29 минут.

Мария 8 раз подала навылет, активно выиграла 46 очков и совершила 43 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 7 эйсов, 39 виннеров и 41 ошибка.

За выход в полуфинал Саккари поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (4).

В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США завершатся 11 сентября.

US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2021, вторник. 05:45 МСК
Мария Саккари
18
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 8 6
7 7 		6 6 3
         
Бьянка Андрееску
7
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Новость по теме
Каролина Плишкова опубликовала пост после победы над Анастасией Павлюченковой на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021