Мария Саккари за 3 часа 29 минут одолела Бьянку Андрееску и вышла в 1/4 финала US Open

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на Открытом чемпионате США под 17-м номером, вышла в четвертьфинал, одолев представительницу Канады Бьянку Андрееску (6) со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 29 минут.

Мария 8 раз подала навылет, активно выиграла 46 очков и совершила 43 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 7 эйсов, 39 виннеров и 41 ошибка.

За выход в полуфинал Саккари поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (4).

В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США завершатся 11 сентября.