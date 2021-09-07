Энди Роддик написал, что Джокович забирает у соперников ноги и души. Новак ответил

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик оценил игру серба Новака Джоковича в матче 1/8 финала US Open с Дженсоном Бруксби. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл американца со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.
«Физическая готовность раньше была слабым местом Новака. Перед нами один из лучших примеров в истории спорта, когда негатив превратился в позитив. Он просто зверь. Сначала он забирает твои ноги, а потом — душу», — написал Роддик в своём «твиттере».
После матча Джоковичу сказали о словах Роддика.
«Правильная — только первая часть. Что касается второй, то душу я ни у кого не забираю. У каждого своя душа. У всех прекрасные души, так что я всех ценю. Но ваши ноги я заберу, это точно», — приводит слова Джоковича официальный сайт US Open.
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