Матс Виландер — о 18-летней Эмме Радукану: у неё вообще нет слабых сторон
Поделиться
Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер оценил игру британки Эммы Радукану на Открытом чемпионате США. В 1/8 финала 18-летняя теннисистка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, разгромила американку Шелби Роджерс со счётом 6:2, 6:1.
«Это потрясающее выступление. Серьёзно, если бы я не смотрел её матчи, то считал бы, что это невозможно. К тому же после Уимблдона давление на неё выросло. Но я смотрю на её игру, она так спокойна, здорово двигается. Ей просто нравится находиться на корте. Я не могу найти слабые стороны в её игре. Не думаю, что они у неё вообще есть. Она изумительная теннисистка», — приводит слова Виландера Eurosport.
За выход в полуфинал Радукану поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Комментарии
- 7 сентября 2021
-
14:34
-
14:18
-
14:03
-
13:39
-
12:26
-
12:17
-
11:11
-
10:25
-
10:10
-
09:22
-
09:15
-
08:25
-
08:09
-
05:44
-
02:56
-
02:06
-
00:51
-
00:24
- 6 сентября 2021
-
23:22
-
23:12
-
21:41
-
21:15
-
20:53
-
20:20
-
18:32
-
18:12
-
16:57
-
16:00
-
15:54
-
15:37
-
14:23
-
11:05
-
10:59
-
10:54
-
10:41
Партнерский контент