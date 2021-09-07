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Матс Виландер — о 18-летней Эмме Радукану: у неё вообще нет слабых сторон

Матс Виландер — о 18-летней Эмме Радукану: у неё вообще нет слабых сторон
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер оценил игру британки Эммы Радукану на Открытом чемпионате США. В 1/8 финала 18-летняя теннисистка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, разгромила американку Шелби Роджерс со счётом 6:2, 6:1.

«Это потрясающее выступление. Серьёзно, если бы я не смотрел её матчи, то считал бы, что это невозможно. К тому же после Уимблдона давление на неё выросло. Но я смотрю на её игру, она так спокойна, здорово двигается. Ей просто нравится находиться на корте. Я не могу найти слабые стороны в её игре. Не думаю, что они у неё вообще есть. Она изумительная теннисистка», — приводит слова Виландера Eurosport.

За выход в полуфинал Радукану поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.

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