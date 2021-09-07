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Российские теннисисты во второй раз в истории дошли до 1/4 финала на всех ТБШ в году

Российские теннисисты во второй раз в истории дошли до 1/4 финала на всех ТБШ в году
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Российские теннисисты во второй раз в истории дошли до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема» в году. На Открытом чемпионате Австралии до этой стадии добрались Даниил Медведев, Аслан Карацев и Андрей Рублёв, на «Ролан Гаррос» — Медведев, на Уимблдоне — Карен Хачанов, на US Open — Медведев.

Ранее такой результат был продемонстрирован россиянами в 2001 году. Евгений Кафельников играл в четвертьфинале на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, а Марат Сафин — на Уимблдоне и US Open.

Сегодня, 7 сентября, Даниил Медведев, посеянный на US Open под вторым номером, за выход в полуфинал поспорит с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Поединок поставлен первым запуском на арене Артура Эша и начнётся в 19:00 мск.

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